BAX Encara o Santo André no Conjunto Esportivo Anuar Pachá Nesta Sexta

A equipe de basquete feminino BAX Catanduva encara o Santo André no Conjunto Esportivo Anuar Pachá nesta sexta-feira (14), na 39º edição do Campeonato Paulista Divisão Especial. O confronto será às 19 horas e o time catanduvense contará com o apoio da torcida. Catanduva enfrentará o atual campeão paulista.

Conforme informações do técnico Cesamar de Miranda o jogo promete uma partida equilibrada.

“A expectativa é de realizar um jogo equilibrado, apesar de Santo André ser o atual campeão paulista e ter mantido a base que disputou a liga nacional, nossa equipe realizou uma semana boa de treinos, e esperamos ser mais eficientes nas finalizações à cesta”, informa o comandante.

O técnico ressalta que o apoio da torcida é essencial para o time se fortalecer em quadra e que as meninas estão animadas para conquistar a vitória.

“O grupo está bem animado para conquistar a primeira vitória no campeonato. E para isso conta com o apoio e incentivo da torcida catanduvense”, aponta Miranda.

Na estreia em casa, no dia 7 de setembro, o Bax perdeu para o Vera Cruz-Campinas de 87 a 54. Mesmo com o placar não favorável para o time da casa, a torcida vibrou com o desempenho das meninas na segunda partida do Campeonato Paulista.

As cestinhas do Bax foram Thaissa Frediani e Lorraine com 14 pontos cada. No Vera Cruz a cestinha foi a jogadora Karla com 21 pontos.

Karla Sibro

Da Reportagem local