Bax Catanduva Trabalha Para Disputa do Paulistão 2018

O Bax Catanduva está em ritmo acelerado para disputar o Paulistão 2018. A diretoria do time feminino anunciou a con­­tratação de mais duas atletas para disputar a com­­petição. A informação foi con­­­firmada na tarde de ontem (16). A estreia do time será no dia 31 de agosto contra a equipe de Itú na casa do adversário. O time comanda­do pelo técnico Cesamar Fer­nan­­des apostou na armadora Larissa Carneiro que estava na equipe de Presidente Ven­­ces­­lau. Natural de Venceslau, a atleta de 21 anos possui três anos de experiência como jo­ga­dora profissional. Nas re­­des so­ciais, a equipe comemo­rou a chegada da armadora.

Também foi anunciada a contratação da ala/armadora Mariana Oliveira. Natural da Cidade Feitiço, a atleta vem das categorias de base do BAX, sendo campeã dos Jo­gos Regionais e Abertos do In­terior com as cores de Ca­­tan­duva. O Paulistão 2018 se­rá o primeiro campeonato da atleta como profissional.

“Estou muito feliz pela oportunidade, principalmente porque fiquei dois anos sem jogar. Agora tive essa chance e a partir daí será muito treino e preparação para os jogos. Poder disputar pela cidade on­­de cresci no basquete é um prazer enorme. Muita grati­dão”, confessou a catandu­ven­se.

Conforme informações da Diretoria do BAX, a equipe de atletas consagrada para a disputa ainda não está com­­ple­ta. A Diretoria está em con­­­tato com mais duas atletas para fechar o elenco.

