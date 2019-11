Bax Catanduva perde para Sesi/Araraquara e busca reverter o placar no sábado

A Tietê Agroindustrial/Bax Catanduva não fez uma boa apresentação na primeira partida dos playoffs do Campeonato Paulista Feminino de Basquete da Divisão Especial, contra o SESI/Araraquara, na noite de quarta-feira, 27 de Novembro, na casa das adversárias.

Com a partida encerrada com o placar de 68 a 52 para Araraquara, Catanduva saiu em desvantagem na disputa (melhor de três jogos), mas busca reverter o placar já no sábado, 30 de Novembro, no Ginásio Anuar Pachá, às 19 horas.

Se vencer a próxima partida, o time catanduvense força o terceiro e último jogo, que acontecerá na segunda-feira, 02 de Dezembro, às 20 horas, também em seu ginásio. Para isso, espera contar com o apoio da torcida.

“O apoio dos torcedores é fundamental, porque o fator casa pesa muito em uma decisão. A torcida de Catanduva pode fazer a diferença e nos ajudar a sairmos vitoriosas, seguindo para a próxima fase do campeonato”, afirma a armadora Natália.

Para a jogadora Thaíssa, o mau desempenho pode ser reflexo da ansiedade e nervosismo. Detalhes que precisam ser repensados e trabalhados nesses dois dias.

“Demoramos a entrar no jogo. Erramos na defesa e no ataque. Foi um jogo truncado do início ao fim”, conta.

Para ela, embora seja uma fase decisiva, na qual quem perdeu estará fora do campeonato, restam dois jogos e a situação pode ser revertida.

“Enquanto houver possibilidade, temos que ter confiança. Vamos mudar nossa postura e entrar em quadra com garra para conseguir essas duas vitórias”, afirma.

O técnico Cesamar Fernandes de Miranda analisou a partida. Segundo ele, foi uma atuação atípica. “A equipe não soube se impor em quadra. Não conseguiu encontrar as melhores chances de definir. Em outros jogos, notamos erros, mas conseguíamos finalizar as jogadas. Desta vez, não chegávamos”, diz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local