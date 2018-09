BAX Catanduva Enfrenta o Araraquara Nesta Sexta-Feira na Casa do Adversário

O Bax Catanduva enfrenta o Araraquara nesta sexta-feira (28), às 20 horas, na casa do adversário. O confronto será no Ginásio de Esportes Gigantão. O time catanduvense está animado em conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista de Basquete Feminino.

Segundo o comandante do time catanduvense, Cesamar de Miranda, as expectativas são boas e o time está animado para trazer a vitória para Catanduva.

“Estamos otimistas que vamos ganhar esse jogo. Embora o Araraquara esteja bastante empolgado porque no último jogo ganhou do Campinas, atual campeão Brasileiro. Mas talvez essa empolgação também poderá nos ajudar, nos favorecer. Mas se olharmos nossa trajetória nesse campeonato vemos que começamos jogando de forma tímida e fomos nos destacando em jogos equilibrados e de igual para igual”, diz o técnico.

Cesamar aponta que para corrigir os erros, os treinos têm sido intensificados e sem folgas.

“Estamos treinando direto, sábado, domingo, feriado, só folgamos na terça porque as meninas depois do último jogo estavam muito cansadas. A gente treina de manhã e a tarde”, informa.

Nos treinos, as meninas têm focado na defesa e na definição.

“Estamos trabalhando bastante a defesa e também a parte de definição onde elas estão errando: no arremesso e no lance livre”, avalia.

O Bax está em último na tabela com cinco pontos.

O próximo confronto será no dia 5 de outubro, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Anuar Pachá.

O time ressalta a importância da torcida em todos os jogos.

“Sem dúvida a torcida tem nos ajudado a cada jogo. Eles nos empolgam e nos incentivam a cada vez mais a gente dar o nosso melhor. Mesmo nos jogos fora de casa, a gente tem contado com o apoio pelas redes sociais”, afirmam as jogadoras.

Karla Sibro

Da Reportagem local