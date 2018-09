BAX Catanduva é Derrotado Pelo Araraquara Por 73 a 55

O Bax Catanduva foi derrotado pelo Araraquara por 73 a 55. Com o resultado, o araraquarense assume a vice-liderança, ficando um ponto do líder, no Campeonato Paulista de Basquete Feminino e o Bax fica em último lugar na tabela.

As jogadoras do Bax destaques da partida foram Thaíssa Frediani com 15 pontos, dois rebotes e duas bolas recuperadas e Larissa Carneiro com 10 pontos, seis rebotes e duas assistências. No total, o time catanduvense pegou 35 rebotes sendo cinco de ataque.

Já o Araraquara teve como atletas destaques a cestinha Silvinha Gustavo com 20 pontos, 10 rebotes (duplo-duplo) e quatro assistências; Aline Moura com 16 pontos, 12 rebotes, quatro bolas recuperadas e duas assistências e Maíra Horford com 12 pontos, quatro assistências e três rebotes.

O próximo confronto será no dia 5 de outubro, às 19 horas, no Ginásio de Esporte Anuar Pachá contra o Pró-Esporte.

O time convida os torcedores a comparecerem.

“A participação da torcida é muito importante para nos incentivar. Com certeza estamos dando o nosso melhor e queremos agradecer a todos que vibram com a gente a cada jogo”, contam as meninas do Bax.

Nas redes sociais, os torcedores manifestam o carinho e apoio com palavras de otimismo e superação.

“Vocês são guerreiras e estamos com vocês sempre. Chegaremos lá”, apostam os torcedores.

Para enfrentar o próximo adversário, o time catanduvense continuará com treinos fortes e diários.

Karla Sibro

Da Reportagem Local