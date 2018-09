BAX Busca a Vitória Contra o Pindamonhangaba Nesta Terça-Feira

O time feminino de basquete de Catanduva, Bax, vai em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista – Divisão Especial, contra o Pindamonhangaba. O confronto será nesta terça-feira (18), às 19 horas, na casa do adversário.

O técnico Cesamar de Miranda informa que o time vai com garra e pretende trazer a tão sonhada vitória para o município. Para isso, os treinos foram intensificados.

“Estamos com muita vontade de conquistar a primeira vitória no campeonato. Treinamos domingo (16) em dois períodos e hoje (ontem) também. Dando ênfase nas definições à cesta e dificuldade apresentada no ultimo jogo”, diz o comandante do time.

O técnico ressalta que a viagem longa é um dos empecilhos, mas que será superado. “Contra temos a longa viagem até Pindamonhangaba”, cita.

Além do treino intenso e das definições à cesta, o time também trabalhou velocidade.

“Estamos trabalhando na defesa forte e na velocidade nas transições defesa/ataque”, aponta.

No último confronto, o Bax Catanduva perdeu para o Santo André em casa. O placar marcou 81 contra 62 em partida realizada na última sexta-feira (14). As meninas do Bax contaram com o apoio da torcida e agradeceram a todos que compareceram. A cestinha da partida do Bax foi a Thaíssa com 26 pontos e no Santo André foi a Jaqueline com 39 pontos.

De acordo com o comandante do time, Cesamar Miranda, o Bax conseguiu um confronto equilibrado nos três primeiros quartos.

“Conseguimos fazer um jogo equilibrado nos três primeiros quartos, mas no último erramos muito nas definições à cesta e demos as oportunidades para Santo André abrir uma boa diferença. Ai não conseguimos força para reagir no jogo. Mas mostramos que podemos jogar de igual com o atual campeão paulista e vamos continuar e aumentar o ritmo dos treinos para conseguirmos nossa primeira vitória no campeonato paulista”, avalia o técnico.

Já na sexta-feira (21) o Bax enfrentará o São Bernardo em partida também fora de casa.

Na estreia em casa, no dia 7 de setembro, o Bax perdeu para o Vera Cruz-Campinas de 87 a 54. Mesmo com o placar não favorável para o time da casa, a torcida vibrou com o desempenho das meninas na segunda partida do Campeonato Paulista.

O time revela que o apoio da torcida tem sido fundamental nas partidas.

Karla Sibro

Da Reportagem Local