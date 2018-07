Basquete Masculino Conquista Troféu Bronze Para Catanduva

O basquete masculino sub-20 de Catanduva comemora a conquista do troféu bronze na 62ª edição dos Jogos Regionais em Votuporanga. A premiação de terceiro colocado na competição põe a cidade em destaque na modalidade em nível regional.

O jogo decisivo foi disputado contra Araçatuba na manhã de ontem, dia 24. O placar ficou em 71 a 59. Os cestinhas da partida foram Guilherme Marcondes, com 29 pontos e 15 rebotes, e Lucas Oliveira, com 18 pontos e 15 rebotes.

Ao longo dos Jogos Re­­­­gio­­nais, Catanduva jogou três partidas. Foram duas vitórias contra Araçatuba e Auriflama e uma derrota para Fernandópolis

Futuro promissor

Catanduva colhe os frutos de uma carreira promissora no basquete masculino. O elenco tem entre 14 e 20 anos e vivencia as primeiras experiências no basquete. Os atletas da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) estudam durante o dia e os treinos ocorrem à noite no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. A jogadora e agora técnica Tati Motta está no comando da equipe há dois anos.

Encerrada a participação nos Jogos Regionais, o grupo volta suas atenções para a Copa Monte Líbano, que será realizada em São José do Rio Preto. O próximo jogo está marcado para o dia 4 de agosto.

Da Reportagem Local