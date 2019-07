Atração Esportiva Bétia Contou Com Presença Do Craque Alex Sandro

Ontem (27) foi disputado um torneio de bétia, uma das brincadeiras mais tradicionais da década de 90, com um torneio, que aconteceu as 9h, no Bom Pastor. A atividade teve apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) e prometeu envolver crianças e adolescentes numa disputa saudável.

Numa inesperada aparição o craque da seleção brasileira de futebol, Alex Sandro deu ar da graça deixando a criançada entusiasmada com o atleta.

Os duelos foram disputados na Rua Torres, ao lado da quadra de esportes do Bom Pastor. As inscrições foram feitas no local e na hora do jogo com crianças, com definição de duplas nas categorias 7 e 13 anos. Na ocasião, os participantes foram orientados sobre as regras básicas do jogo.

A bétia foi apresentada aos alunos de projetos esportivos desenvolvidos nessa região da cidade, que inclui os bairros Solo Sagrado e Eldorado. Visando ao bom desempenho no torneio, eles ganharam bolas para treinar. A prática tem atraído cada vez mais adeptos. “A experiência ganhou atenção das crianças e usamos essa ferramenta para estimular a prática esportiva”, comenta o professor Caio dos Santos.

Logo após os jogos, houve entrega de troféu e medalhas aos primeiros colocados.

Bétia ou betes, este jogo tem por base duas duplas, sendo que uma tem os tacos rebatedores e a outra bola – lançadores. A dupla que possui a bola tem por objetivo derrubar a “casinha” através do lançamento da bola, conquistando assim o “betes”. Cada casinha é separada por uma distância de 20 metros.

Cada jogador da dupla que está com o “betes” fica posicionado em uma casinha, com o taco sempre tocando o chão, dentro da circunferência da casinha, e devem rebater a bola, sendo que durante o tempo que a dupla adversária corre atrás da bola a dupla que rebateu pode ficar trocando de lado no campo, sempre batendo os tacos no meio da quadra e encostando o taco na circunferência da casinha, fazendo assim um ponto para cada vez que encostar os tacos no meio da quadra. O ponto só é valido se os jogadores após baterem os tacos alcançarem a circunferência da casinha. Se a dupla que correu atrás da bola derrubar a “casinha” ou “queimar” os que estão com o “betes”, ou seja, acertar a bolinha nos rebatedores antes de voltarem a suas respectivas casinhas esta dupla ganha os “betes”. O jogo se encerra quando a equipe que tem o “betes” somar 24 pontos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local