Atletas de Santa Adélia Conquistam Medalhas em Campeonato Brasileiro de Karatê

Entre os dias 6 e 8 de setembro, aconteceu em Araraquara o 20º Campeonato Brasileiro de Karatê. O torneio, que se estabeleceu como o encontro mais importante do esporte e contou com quase mil atletas, recebeu representantes da Academia Schutze, do Projeto Karatê, do município de Santa Adélia.

“Os três atletas de Santa Adélia integraram a delegação do estado de São Paulo e conquistaram os seguintes resultados: Eduardo Barbosa foi vice-campeão na categoria kata e 4º lugar na categoria luta; Thales Machado foi vice-campeão brasileiro na categoria luta e 3º lugar na categoria kata; e Henrique Gomes teve boa participação. Na classificação geral, o estado do São Paulo foi o grande campeão; Rio Grande do Norte ficou em 2º lugar; e o Rio Grande do Sul ficou em 3º colocado. O professor Marcelo Schutze parabeniza todos os atletas que participaram do maior evento nacional da modalidade, com excelentes resultados e agradece pelo empenho e dedicação de cada um”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Adélia.

Durante a última semana, o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM) recebeu o professor Marcelo e os três atletas em seu gabinete, a fim de parabeniza-los pela conquista. “Parabenizo a todos os atletas pelo ótimo resultado. Apoiamos o esporte, pois sabemos da importância dele na formação de um cidadão de bem, com saúde e bons valores morais. É uma satisfação saber que todos esses grandes atletas cresceram dentro do projeto que apoiamos. Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse o político.

O Projeto Karatê conta com apoio de FDEC e Prefeitura Municipal de Santa Adélia. Interessados em praticar o esporte, podem se inscrever no Projeto Karatê, que é totalmente gratuito. O telefone para o contato é o (17) 99792-5822.

Da Reportagem Local