Atletas de Catanduva Levam Seis Medalhas em Copa de Judô

Atletas de Catanduva levaram seis medalhas na segunda edição da Copa de Judô. A Cidade Feitiço teve sete representantes na competição sediada em Altair no último fim de semana. As informações são da Associação Catanduvense de Esportes (ACES). No quadro total de medalhas, duas foram de ouro, três de prata e uma de bronze.

Na categoria feminina Sub 11, peso Leve, a atleta Sara do Nascimento Almeida ficou com a medalha de ouro. O segundo ouro foi para a atleta Ana Júlia Flõr Neves, que disputou na categoria Adulto/Aspirante peso Super Ligeiro.

Em outra categoria, desta vez no Sub 13 Médio, foi a vez de Marina de Oliveira Augusto garantir a vice-liderança com a medalha de prata. Na categoria Sub 13 Peso Pesado foi a vez de Heitor Marchion Taquette ficar com o segundo melhor desempenho. Na categoria Sub 15 Peso Pesado, o atleta Gabriél Montani levou para casa a medalha de prata. Enquanto que na categoria Sub 11 Peso Pesado, foi a vez de Murilo Batista Rodrigues levar a medalha de bronze.

“A ACES agradece o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) pelo transporte cedido e parabeniza os judocas”, informa. A Associação está localizada na rua Aparecida do Taboado, nº 261, no Jardim Salles.

No mês passado, os representantes da Associação Catanduvense de Esportes (ACES) garantiram 16 medalhas em uma competição realizada em Mirassol. Foram sete medalhas de ouro, sete de prata e duas de bronze. A prova fez parte da 12ª edição da Copa de Judô que foi sediada no Ginásio de Esportes Giocondo Zancaner.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local