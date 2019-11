Atletas De Catanduva Conquistam 47 Medalhas Em Torneio De Natação

Mais uma vez, a Cidade Feitiço saiu vitoriosa de uma competição de natação.. A equipe catanduvense participou das provas do Torneio de Natação da FAP – Federação Aquática Paulista (FAP), que foi disputado em Votuporanga no último final de semana, conquistando 47 medalhas, sendo 18 de ouro, 19 de prata e 10 de bronze.

A delegação, que foi ao local representada por 22 nadadores (entre crianças e adolescentes) na competição voltada a atletas que compõem a 4ª região do Estado de São Paulo, usou o evento esportivo como preparação para a Super Copa de Natação, que será realizada de 5 a 8 de dezembro, na cidade de Mococa.

“Ainda durante o torneio, os nadadores Júlia de Paula Oliveira e Gabriel Andriguetto Ferreira conquistaram o índice para participação nos Jogos Abertos do Interior 2019, que serão disputados em Marília, entre os dias 20 e 21 deste mês”, pontua a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional. Vale ressaltar que os atletas fazem parte da Smelt – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Conquista anterior

Conforme já divulgado pelo O Regional, a equipe de natação de Catanduva retornou do Torneio Regional de Natação de São José do Rio Preto com a bagagem cheia de premiações, no dia 19 de outubro. Foram, no total, 41 medalhas conquistas na competição, sendo 24 de ouro, 12 de prata e cinco de bronze.

O torneio regional foi organizado pela Federação Aquática Paulista e envolveu nadadores nas categorias Pré-mirim a Sênior, com provas disputadas nas piscinas de 25 metros. As competições aconteceram na unidade de São José do Rio Preto do Sesi. A competição reuniu oito equipes, num total de 250 atletas, sendo 24 catanduvenses, que foram comandados pela professora Andrea Malfará.

Da Reportagem Local