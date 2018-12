Atletas catanduvenses são destaques na 16ª Copa Ases de Ouro Wallen Ramos 2018 de Supino, Levantamento Terra e Power Bíceps (modalidade nova que vem ganhando espaço no mundo esportista). A equipe de Catanduva estava formada por cinco atletas e todos conquistaram títulos importantes. Catanduva teve três títulos de campeões e dois de vice-campeões. A competição aconteceu na Cidade Feitiço neste mês.

Os atletas catanduvenses são: Vinícius Padovani, Antônio Ribeiro Isaac, Ricardo Uvinha, Paulo Henrique Domingues e Bruno Oliveira.

Os campeões foram: categoria pesada – acima de 100 kg, Vinícius Padovani, no power bíceps e no supino raw Antônio Ribeiro Isaac, na categoria máster até 75 kg e Bruno Oliveira, categoria Júnior até 125 kg . Isaac também foi condecorado como o melhor atleta máster da competição.

O atleta PCD Ricardo Uvinha é o vice-campeão na categoria até 75 kg. Paulo Henrique Domingues também é vice-campeão na categoria até 67,5 kg – adulto. Ambos na modalidade supino raw.

“Foi show mais uma competição realizada em Catanduva. Atletas excelentes e resultados importantes. A equipe de Catanduva foi uma equipe pequena, mas que por ter só cinco atletas foi ótimo o resultado. Mais uma vez nossa cidade é destaque em uma competição, todos os nossos atletas estão de parabéns”, diz Geverson Ramos, organizador da Copa e também presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FLBI) e vice-presidente da Conbrafa (Confederação Brasileira de Atletas de Força).

Ramos informa ainda que a 16ª Copa Ases de Ouro que homenageia seu filho Wallen Ramos, já falecido, chega ao fim. “Infelizmente essa foi nossa última competição da Copa Ases de Ouro que tem como homenageado meu filho Wallen”, finaliza.

Karla Sibro

Da Reportagem local