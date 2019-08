Atletas Catanduvenses de Kung Fu Shaolin Trazem 86 Medalhas do Pan Americano

Foi realizado no último final de semana, dias 24 e 25 de agosto, o Campeonato Pan Americano de Artes Marciais, na cidade de Santa Izabel. No último dia, o evento começou às 8h e terminou às 18h30, contando com atletas de Belém, Amazonas, Rio de Janeiro, Brasília, Minas e diversas outras cidades, bem como de outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Peru. A Cidade Feitiço não ficou de fora, e melhor: trouxe conquistas para casa.

Catanduva foi representada por 26 atletas – incluindo crianças – de Kung Fu Shaolin, que lutaram em várias categorias. Ao final, nossa cidade conquistou o total de 86 medalhas, sendo 68 de ouro, 10 de prata e oito de bronze. “Trouxemos, também, um cinturão, título que a atleta Shara conquistou. Além de um troféu de três metrôs como a equipe mais premiada do evento. Resumindo, o evento foi ótimo, o pessoal lutou em várias modalidades como Full Contato, Light Contato, Tai Boxing, Low Kick e Combate por Pontos, fora Cassetete e Fórmulas com Armas e Mão Nuas”, pontuou o mestre em artes marciais chinesas Averaldo Alves de Oliveira.

Os atletas participaram em nome de Catanduva pela academia Black Dragons, que possui um projeto interessante e que vale ser ressaltado: há mais de 20 anos, Averaldo oferece aulas gratuitas de Kung Fu para crianças carentes. Ela fica localizada na Avenida Maranguapé, número 390, no Parque Flamingo.

“Não estávamos esperando uma conquista tão grande. Os atletas treinavam desde janeiro para isso, então estávamos bem focado no torneio. O maior problema foi levar os atletas até lá, e para isso, foi preciso da ajuda de pais, mães, fomos com alguns patrocinadores, e enfim conseguimos. Mesmo com isso, nossa participação e conquistas foram excelentes, ganhamos cinturão, encaramos categorias foram da zona de conforto, e por isso nossa atuação foi excelente. Sentimos orgulho em poder representar tão bem nossa cidade”, finalizou o mestre.

