Atletas Catanduvenses Conquistam Títulos Em Mais Uma Etapa Da Superliga De Xadrez

No último domingo (13), foi realizado em São José do Rio Preto a 7ª etapa da Superliga de Xadrez. O evento aconteceu na unidade rio-pretense do Sesc e foi capaz de reunir 105 enxadristas das cidades de Catanduva, Araçatuba, Barretos, Bauru, Mirassol, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, São Sebastião do Paraíso, Três Fronteiras e Votuporanga.

A delegação catanduvense enviou, à competição, 46 representantes. “Gostaria de agradecer às secretárias municipais, senhora Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, da Educação, e senhora Maria Rita Aguilar Araújo, dos Esportes, pois ambas as secretarias têm nos dado apoio incondicional, o que é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho de base que contempla centenas de crianças e adolescentes em nossa cidade.”, informou o professor Gleison Begalli Rocha, que também é presidente do CXC – Clube de Xadrez Catanduva.

Foi só após seis rodadas de disputa que o time da Cidade Feitiço conquistou cinco títulos e sete vice-campeonatos . No naipe masculino, Vinícius Leite da Silva (sub-08 anos), Breno D’alkmin Pereira da Silva (sub-14) e Gustavo Aparecido Leite (sub-16) foram os campeões. Já na divisão feminina, Yasmin Eduarda dos Santos (sub-10) e Melissa Isabela da Silva (sub-16) ficaram com o troféu de 1º lugar em suas respectivas categorias.

O presidente de honra do Clube de Xadrez, Antônio Celidôneo Ruette, fez uma observação em nota encaminhada ao O Regional: “é com enorme satisfação que acompanho o pleno desenvolvimento da prática enxadrística em nosso município e região, essa arte fascinante desenvolve o intelecto de nossos jovens e é uma ferramenta pedagógica poderosa”.

