Atletas ACD de Voleibol Confirmam Presença nos Abertos

Os Atletas com Deficiência na modalidade de voleibol, confirmaram presença e estão intensificando os treinos para os Jogos Abertos. A equipe estará amanhã (13), na pista de atletismo em Bauru. No total, oito atletas catanduvenses que foram destaques nos Jogos Regionais com medalha de ouro estarão na competição.

De acordo com Matheus Couto, a equipe está com boa expectativa. “Estou há três meses como técnico da equipe, apesar da apreensão, estamos confiantes. Intensificamos os treinamentos e todos os atletas estão preparados para a competição”, comentou.

Nos Jogos Regionais Catanduva foi classificada em 4º lugar, com a soma de 141,5 pontos. Foram menos de três pontos de diferença, atrás da 3ª colocada, Andradina, cidade-sede do evento. Em 2º lugar ficou Araçatuba com 251 pontos e São José do Rio Preto em 1º com 344 pontos. Como diferencial, Catanduva teve seu elenco formado somente por talentos revelados na própria cidade, evidenciando seu potencial no esporte. O desempenho da delegação contribuiu para a posição da cidade entre as 34 participantes. Na maior parte das provas em que esteve presente, Catanduva figurou na classificação entre os oito melhores colocados.

“Nessa fase, serão todos os atletas classificados das oito regiões, será uma disputa entre os primeiros colocados, ou seja é uma competição muito forte. Os resultados que nós conseguirmos será de grande valia para nós. A expectativa é trazer muitas medalhas para Catanduva”, finalizou o técnico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local