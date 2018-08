Atleta Paraolímpico Antônio Tenório Vem a Catanduva Para Copa de Judô

O atleta paraolímpico Antônio Tenório vem a Catanduva para a Copa de Judô e Campeonato Paulista Fase Regional. O evento será neste sábado (4) no Ginásio Municipal de Esportes Gavioli. Serão duas competições, com entrada gratuita.

A Copa chega neste ano a 19ª edição e receberá o tetracampeão dos Jogos Paralímpicos. Antônio chegou recentemente do Japão e passou um mês treinando no Kodokan, uma escola especializada em judô que é referência no mundo todo.

A história de vida do atleta que representa o Brasil por onde passa é de muita luta. Quando tinha 13 anos, ele brincava com os amigos quando teve o olho esquerdo atingido por uma semente de mamona, o que causou o descolamento de retina e o deixou cego na visão esquerda. Seis anos depois e uma infecção no olho direito deixou o competidor cego.

O judoca já praticava a modalidade esportiva desde quando tinha oito anos de idade e com a cegueira, precisou fazer adaptação para o judô paralímpico.

Antônio é natural da vizinha São José do Rio Preto e já conquistou medalha de ouro em Atlanta em 1996, além de Sydney em 2.000, Atenas em 2004 e Pequim em 2008. O atleta também foi prata nos Jogos Paralímpicos sediados no Rio em 2016. Além disso, ele que tem 47 anos, reúne bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012.

Tenório também é campeão dos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, prata nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara em 2011 e bronze dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015.

Informações sobre os eventos sediados em Catanduva podem ser obtidas na sede da Associação Catanduvense de Esportes (ACES) que fica na rua Aparecida do Taboado, nº261 no bairro Jardim Salles. O telefone de contato é (17) 99724-6718 ou (17) 99155-6560.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local