Atleta É Convidada Pela Equipe De Barretos De Basquete E Vence Campeonato

A atleta Gabriela Hartwig de Souza Barbuio foi convidada pela equipe de Barretos a jogar o campeonato Paulista de basquete sub 13, que acabaram ganhando o campeonato neste ultimo fim de semana. A atleta faz parte do projeto Bola na Cesta que teve um grande destaque no mês de outubro.

Segundo a coordenadora do projeto, Fernanda Hartwig, a equipe estava disputando um jogo no clube Monte Líbano, em São José do Rio Preto quando o técnico do Barretos de Basquete viu a Gabriela e a convidou para jogar no paulista já que a cidade de Catanduva não ia participar a técnica aprovou a participação da jogadora. “Com certeza foi uma experiência maravilhosa o campeonato foi na Praia Grande com a semifinal contra São José e a final contra o time de Santos”.

O projeto “Bola na Cesta” é desenvolvido e coordenado pelas professoras Fernanda Hartwig e Fernanda Brito. Desde a sua criação, atende crianças e adolescentes de baixa renda, com idade entre oito a 16 anos. Seu objetivo é formar cidadãos a partir da prática esportiva, afastando-as das ruas.

Fernanda Hartwig explicou que as atividades são divididas em três núcleos: Caic, ABC do Saber e Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Neste último, o maior de todos, os alunos são selecionados entre iniciação e treinamento para participar de futuras competições. “É muito importante que as crianças e adolescentes tenham sempre contato com o esporte seja qual for a modalidade, o esporte faz com que a pessoa sinta a necessidade de superar e sempre estar alinhado a reponsabilidade e regras e isso reflete na vida pessoal e social” finalizou a técnica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local