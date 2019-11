Atleta De Catanduva Ganha Corrida De Tabapuã No Domingo

A 2ª Edição da Corrida de Rua de Tabapuã 5 KM, homenagem a “Luiz Carlos Motta”, edição centenário da cidade foi realizada no ultimo domingo (10), a prova contou com 109 atletas, de 15 cidades diferentes.

O atleta de Catanduva, Lucas Aparecido Carvalho, foi destaque que chegou em primeiro lugar na corrida levando a premiação em dinheiro. Valeria Sanches Pietro Novaes ganhou em primeiro lugar na categoria feminina. Os outros atletas são Damião Monteiro Da Rocha de Novaes em 2º lugar, Zaqueu Rocha Da Silva de Tabapuã em 3º lugar, Leonardo De Jesus Dias de Catanduva em 4º lugar e João Pedro Soares Da Conceição de Rio Preto em 5º lugar.

Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberam troféus e premiação em dinheiro. Também receberam troféus os três primeiros colocados nas categorias por faixa etária e os três primeiros colocados de Tabapuã.

O secretário de esportes de Tabapuã Leandro Junior, a corrida foi um sucesso e contou com revelações importantes para o esporte, ele também agradeceu a população de Tabapuã pelo envolvimento com a prova e participação atuante das pessoas incentivando os atletas e aplaudindo os vencedores. “Foi uma grande festa tanto para cidade quanto para os atletas e parabéns aos cinco primeiro colocados e para a primeira colocada feminina, que a corrida sempre seja motivo de alegria na vida deles e de todos que participaram. Agradecemos a Difusora FM pelo apoio que sempre tem nos dado” finaliza Leandro.

Ele também agradeceu o Deputado Federal Luiz Carlos Motta pelo apoio ao evento e incentivo ao esporte de Tabapuã.

Ariane Pio

Da Reportagem Local