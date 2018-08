Árbitro Relata Suposta Agressão de Jogador do Novorizontino

O árbitro, Cesar Luiz de Oliveira, relatou uma suposta agressão feita por jogador do Grêmio Novorizontino. A informação consta em súmula da partida em que Tigre garantiu a vitória na Copa Paulista. O atleta Leonardo Santiago Barcelar teria se revoltado após ser expulso.

A partida foi realizada no último domingo (12) no Estádio Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. No documento, que mostra um balanço do jogo, constam duas expulsões.

A primeira de Bruno Pianissolla do time da Votuporanguense que perdeu diante do placar de 2 a 1 diante do Tigre.

Já na segunda expulsão, a que resultou na possível agressão, consta que Leonardo, jogador do Grêmio Novorizontino, foi expulso por “haver, após advertido com o cartão amarelo, simular receber uma falta dentro da área penal adversária, no intuito de ludibriar a arbitragem na marcação de uma penalidade a favor de sua equipe”, explica o árbitro.

Depois da expulsão, o atleta teria dito as palavras “você está de sacanagem comigo”, consta na súmula. “Quando o referido atleta estava deixando o campo, aproximou-se de mim, desferindo e atingindo o meu peito, na altura do ombro esquerdo, com uma cotovelada”, complementa o árbitro.

Cesar Luiz de Oliveira relatou que, de maneira momentânea, ficou zonzo, sendo atendido por um médico da equipe do Grêmio Novorizontino.

Outro profissional que fica na ambulância do evento também prestou socorro. “Informo que após atendimento consegui continuar normalmente na partida, sem problemas maiores”, finalizou o árbitro.

Procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de imprensa do Grêmio Novorizontino disse que “não concorda com qualquer atitude antidesportiva contra atletas ou árbitros, e que, nesse momento, aguarda citação judicial desportiva ou comum para que sejam tomadas as devidas providências”, informou por meio de nota na tarde de ontem (15).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local