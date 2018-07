Após temporada na Europa, Altobeli Silva volta para o Brasil. O atleta ficou em quarto lugar na última prova, realizada na Suécia. Representante da Cidade Feitiço na modalidade esportiva, ele conta que deve voltar nesta quarta-feira (4) para o solo brasileiro.

No total, Altobeli encarou três disputas em território estrangeiro. Em Sollentuna, na Suécia, completou a primeira prova do ano de 3 mil metros com obstáculo. “Estando descansado e treinado propriamente para isso, acabei na quarta colocação, com tempo de 8:29:04. Um pouco distante da minha melhor marca pessoal, de 8:23, mas estou feliz com o meu resultado. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo tudo aquilo que sonhei. Eu nunca imaginei que iria um dia viajar para fora do meu país, imagina estar competindo”, destaca.

O atleta também explica que a prova que inclui obstáculo exige como consequência, mais dos competidores. “É muito difícil correr quando você já está fadigado e ainda ter que transpor os obstáculos. Confesso que às vezes tenho medo de cair”, complementa.

Ele conta também que esse tipo de competição é uma das que poucos atletas querem fazer a nível nacional. “Um atleta se eleva entre duas a três competições na mesma para eixar o ritmo bom para poder acertar um bom resultado. De primeira é difícil, espero melhorar o que fiz em 2017”, comenta.

O atleta também esteve em Portugal, onde garantiu a vitória nos 5 mil metros rasos. “Fiz uma competição fraca, sem grandes adversários e sem nada de mais. Tanto que corri cansado e sem soltar treino. Por fim, corri para ganhar a prova e fiz o tempo de 14h02 nos 5 mil metros rasos. Espero competir provas melhores e do meu nível”, disse.

Em Portugal ele também foi destaque, já que conseguiu o melhor tempo em duas baterias que fazem parte do Torneio Internacional de Atletismo de São João em Braga.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local