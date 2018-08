APAE Catanduva Realiza 1º Pedal Solidário

A Apae Catanduva realizará, em setembro, o 1º Pedal Solidário. O evento será realizado no dia 2 de setembro e toda renda arrecadada será revertida para a instituição. As adesões já estão sendo vendidas no valor de R$30,00 e inclui café da manhã, almoço e sorteio de brindes. Aqueles que optarem apenas por participar da pedalada não precisam adquirir adesões.

A concentração está marcada para as 07h, na sede da APAE. Haverá profissionais responsáveis pelo aquecimento físico dos participantes. Ás 07h30 haverá o café para aqueles que adquirirem as adesões e ás 08h será dada a largada. O passeio ciclístico contempla dois percursos: o “easy” de 20 km e o “hard” de 37 km.

O evento pretende ser opção de lazer para toda a família, além de estimular a prática de esportes e um hábito de vida mais saudável. Podem participar crianças, jovens e adultos. No entanto, menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis. É preciso ainda ir munido de equipamentos de proteção, como joelheira e capacete.

O passeio terá entre 3 a 4 horas de duração, com pausa para hidratação. Profissionais acompanharão os participantes. Na volta, haverá o almoço, marcado para as 12h. Serão sorteadas duas bicicletas. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Catanduva e outros patrocinadores.

As adesões podem ser adquiridas na sede da APAE ou nos pontos de venda: Brunetti Modas, Dolce Store, Bike Sport, Cesinha Bicicletaria, W Bike, Sempre Bike, Star Bike. O valor do 1º lote é R$30,00.

“Venham todos participar do nosso pedal solidário. Será um dia de muita atividade e diversão. Será um passeio para toda a família e espero que todos gostem. Quem quiser só participar do passeio, venham. Serão todos muito bem-vindos”, ressaltou Maura Guerreiro, diretora da instituição catanduvense.

Da Reportagem Local