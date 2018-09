Alunos das Escolas Estaduais Disputarão a Fase Final dos Jogos Escolares de Atletismo

Dois alunos das Escolas Estaduais de Catanduva e Ariranha disputarão a fase final dos Jogos Escolares de atletismo. As disputas serão de 13 a 15 de setembro em Sertãozinho e nos dias 18, 19 e 20 em Americana.

Catanduva está representada pela aluna Thamires Gabriele da Silva da EE Paulo de Lima Corrêa e Ariranha pelo aluno Renan Felipe dos Reis Lacerda.

Conforme informações da dirigente regional de ensino Luciana Bianchin Lopes Pereira a classificação na fase final dos alunos é sinônimo de dedicação e superação.

“É um orgulho para nossa Diretoria de Ensino que mais alunos tenham chegado à Fase Final dos Jogos Escolares. O esporte é uma atividade prazerosa desenvolvida nas escolas e serve de alicerce para as demais atividades que nela acontecem”, observa.

Thamires disputará na categoria infantil na modalidade de 400 metros. A estudante será acompanhada pelo professor de educação física Leonardo Figueiredo de Angeli. A competição acontecerá em Sertãozinho.

Já o aluno Renan Felipe disputará na categoria mirim, na modalidade de 1.000 metros em Americana. O estudante será acompanhado pelo professor Luiz Rubens Ricci Junior.

O objetivo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo é descobrir novos talentos, integrar e ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis nos alunos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local