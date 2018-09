Altobeli Vence Pela Segunda Vez Consecutiva a Corrida Integração em Campinas

Altobeli Silva venceu pela segunda vez consecutiva a Corrida Integração em Campinas. A prova chegou a 35ª edição neste ano. O atleta, que representa Catanduva por onde passa, se prepara agora para competição em Palmas, no Tocantins. A corrida acontecerá na próxima semana.

Altobeli esteve no último quilômetro de competição em disputa aberta com queniano Dennis Kemboi Bera Kusimba, mas levou a melhor terminando o percurso com 30 minutos e quatro segundos em 10 quilômetros de corrida. “Foi uma prova estratégica, corri para poder ganhar mesmo, devido a premiação, já que foram distribuídos R$ 30 mil em prêmios. Essa prova foi transmitida ao vivo, foi bacana e estou feliz com o resultado”, explica.

Uma semana antes e o atleta levou três medalhas de ouro no Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2018. A competição foi realizada em Bragança Paulista e é considerada uma das mais importantes da modalidade esportiva. “Estava cansado pelo Troféu Brasil, onde participei de três provas e a cada prova atingi um desgaste além dos 100% da minha condição física. Mas pude fazer uma recuperação a ponto de no final de semana seguinte estar competindo de novo, já que é muito difícil um atleta conseguir dar várias sequências de competições, em vários finais de semana seguidos, já que o desgaste é muito grande”, comenta.

O atleta catanduvense comemora a boa fase e se prepara para novas provas. “Vou continuar meus trabalhos até o dia 21 de outubro e entro em férias de 15 dias. Agora vou continuar treinando, pertenço por São Paulo e Bragança Paulista, vou participar dia 5 de outubro de uma prova em Palmas, onde eles pagam R$ 10 mil em prêmios, uma prova de alto nível e o pessoal quer ver quem vai ganhar, se são os africanos ou se são os brasileiros. Tem que ser o Neymar da corrida, senão, não consegue”, aponta.

Depois da prova em Palmas, ele volta para o Estado de São Paulo, onde disputa uma nova prova em Americana no dia 7 de outubro. A premiação está na casa dos R$ 20 mil. Na lista de competições, ele também vai para Curitiba e Marília, ainda no mês de outubro.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local