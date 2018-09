Altobeli Silva Garante Três Medalhas de Ouro No Troféu Brasil de Atletismo

Altobeli Silva garantiu três medalhas de ouro no Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2018. A competição foi realizada em Bragança Paulista no último fim de semana e o campeonato é considerado um dos mais importantes da modalidade esportiva.

Em entrevista ao O Regional, o atleta, que representa Catanduva em cada competição, seja no Brasil ou no exterior, comemorou o feito. “Ganhei três medalhas de ouro, uma na sexta, outra no sábado e outra no domingo. Eu fui campeão brasileiro, o melhor atleta do país em três provas individuais diferentes e isso ninguém na história do atletismo brasileiro conseguiu. Desde quando teve início o campeonato, isso é uma coisa histórica”, explica.

Ele também comparou o resultado com o visto em torneios de futebol. “O Brasileiro de Atletismo é como se fosse o Campeonato de Futebol e eu recebi três medalhas. O pessoal estava me chamando de mito, porque é uma coisa que ninguém consegue fazer. Três medalhas de ouro em uma edição de campeonato em modalidade individual. Estou muito feliz. Foi um baita de um resultado para garantir oportunidade para competir lá fora, somar pontos para os próximos Jogos Olímpicos. Então já comecei a entrar no Ciclo Olímpico, com essa participação extraordinária e sensacional. Eu começo a fazer parte do próximo Ciclo Olímpico, que se iniciou nesse campeonato”, comenta.

O atleta catanduvense encarou na competição as modalidades de 1.500 metros rasos, 3 mil metros com obstáculo e 5 mil metros rasos. No total, cerca de 600 atletas de 70 clubes, de todas as regiões do país estiveram no evento. As disputas foram sediadas no Estádio do Centro Nacional do Desenvolvimento de Atletismo (CNDA). O Troféu Brasil Caixa de Atletismo é realizado pela CBAt, co-organizado pela FPA, com apoio da Prefeitura de Bragança Paulista.

Nas redes sociais o atleta também fez uma retrospectiva sobre as competições deste ano. “Tive o prazer de aproveitar vários momentos, e conhecer o país dos meus sonhos, os Estados Unidos no início do ano. Também no meio do ano conhecia a Espanha e entre outros. Cada um deles foi um aprendizado, uma experiência diferente e tudo isso por causa do atletismo e das corridas de pista que me levaram a lugares fascinantes. Só tenho que agradecer imensamente a todos que me fortaleceram nessa caminhada”, comentou.

Além dos locais que sonhava conhecer, Altobeli também garantiu destaque em uma competição realizada no Peru no mês passado. Ele ficou com duas medalhas de ouro no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo que reúne os melhores do mundo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local