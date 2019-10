Altobeli é um dos Finalistas do Prêmio Líderes Regionais do LIDE Rio Preto

O atleta catanduvense e medalhista olímpico Altobeli Silva é um dos três finalistas na categoria personalidades do ano do Prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2019, realizado pelo LIDE Rio Preto. As três empresas, empresários ou personalidades mais votadas em cada uma das 12 categorias participarão de uma noite de gala no próximo dia 12 de novembro, quando serão anunciados os vencedores. O atleta de Catanduva disputa a final com Renata Ceribelli (jornalista), Zé Neto & Cristiano (dupla sertaneja).

“Este é o segundo ano consecutivo que o LIDE Rio Preto reconhece o talento, competência e comprometimento de empresas, personalidades e empresários pelos esforços pelo desenvolvimento da região Noroeste Paulista”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio Preto.

A escolha dos finalistas aconteceu em duas etapas. Na primeira, Associações Comerciais e Secretarias de Desenvolvimento Econômico das dez principais cidades da região indicaram livremente cinco empresas ou empresários em cada categoria.

As empresas, empresários ou personalidades que receberam três ou mais indicações formaram a lista da segunda etapa: a votação popular. Nesta etapa, foram mais de 18 mil votos, entre filiados LIDE e pessoas interessadas, que escolheram suas preferências em cada categoria.

A terceira e última etapa vai definir os vencedores. Os três nomes mais votados por categoria serão submetidos à avaliação do Comitê Gestor LIDE Rio Preto, quando cada integrante vota, de forma secreta, indicando seu eleito em cada uma das 12 categorias.

Para reforçar a credibilidade e lisura do Prêmio, a AWARD Auditores Independentes audita todas as fases de votação.

Tiago Abravanel e Afonso Nigro (ex-vocalista da banda Dominó, sucesso dos anos 1980) fazem o show de encerramento da premiação. A cantora Ludy Rocha, uma das vencedoras do quadro Mulheres que Brilham do programa Raul Gil, também é uma das atrações musicais.

O evento será no buffet Félix Petrolli, em São José do Rio Preto.

Finalistas do Prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2019:

AGRONEGÓCIO – Copercitrus, Grupo Tereos, Mercadão dos Tratores

FRANCHISING – Bella Capri, Chiquinho Sorvetes, O Boticário

INDÚSTRIA – Bebidas Poty, Facchini, Mar & Rio Pescados

INOVAÇÃO – Braile Biomédica, Tarraf Empreendimentos, TOTVS

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS – Bebidas Poty, TV TEM, Unimed

SERVIÇOS – Expresso Itamarati, Shopping Cidade Norte, Unimed

TERCEIRO SETOR – AACD, Hospital de Amor de Barretos, Lar São Francisco

VAREJO – Atacadão, Havan, Lojas Lívia

EMPREENDEDOR JOVEM – Amanda Oliveira, Marina Zanurco, Murilo Ribeiro

PERSONALIDADE DO ANO – Altobeli (campeão olímpico), Renata Ceribelli (jornalista), Zé Neto & Cristiano (dupla sertaneja)

EMPRESÁRIO DO ANO – Luiz Franzotti, Marcelo Facchini, Julio Cézar Antonio

EMPRESA DO ANO – Bebidas Poty, Mar & Rio Pescados, Unimed.

Karla Konda

Editora Chefe