3ª Edição da ACE Running Deve Atrair 600 Corredores de Catanduva e Região

A 3ª edição da ACE Running deve reunir 600 corredores de Catanduva e região no dia 14 de outubro, às 8 horas. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site www.acecatanduva.com.br/acerunning até o dia 11 de outubro. A novidade deste ano é que a corrida faz parte das comemorações do centenário de Catanduva e percorrerá as principais ruas da cidade.

A corrida contará com duas modalidades de 5 km e 10 km em várias categorias. Haverá prêmios em dinheiro tanto no masculino como no feminino. Os prêmios variam de R$ 300 a R$ 50.

O evento é promovido pelo Conselho Jovem Empresarial da Associação Comercial de Catanduva (ACE).

De acordo com Breno Buch, membro da diretoria executiva do Conselho Jovem, os participantes passarão por pontos históricos da cidade.

“Em comemoração aos 100 anos de Catanduva conseguimos junto a prefeitura a liberação para fazermos essa edição no centro da cidade e nos principais pontos turísticos. Vamos sair da Estação Cultura da Rua Rio de Janeiro, vamos passar na Escola Estadual Barão do Rio Branco, pela Praça Nove de Julho, Praça da Matriz, Praça da República, Prefeitura e Monumento do Marco Zero que são pontos históricos do nosso município”, constata Buch. Para acompanhar o trajeto completo basta acessar o site da corrida.

SERVIÇO

O primeiro lote custa R$ 50 e o participante ganha um kit com camiseta, mochila e brindes. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.acecatanduva.com.br/acerunning. O telefone é o (17) 3524-9844.

Karla Sibro

Da Reportagem Local