1ª Copa de Supino e Levantamento Terra Acontece Neste Sábado

A 1ª Copa de Supino e Levantamento Terra e Power Biceps Milton Garcia de Freitas será neste sábado (15), no Recinto de Exposições junto ao 3º MotoFest. A competição é regional e 20 equipes já confirmaram presença. O evento tem início às 13h30. A Copa recebe o nome de um esportista que elevou o nome da cidade nas competições de supino e de judô.

“Catanduva participará com uma equipe e já temos a presença confirmada de vários atletas da região. O evento é uma homenagem ao nosso querido Milton Garcia de Freitas grande esportista, campeão paulista, brasileiro, sulamericano no supino e faixa preta no judô”, diz Geverson Ramos, presidente da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FLBI) e vice-presidente da Conbrafa (Confederação Brasileira de Atletas de Força).

Na competição será a última seletiva em supino raw para os Jogos Abertos do Interior.

Na Copa, a organização do evento também homenageará o atleta Josimar Black, campeão mundial 2018.

“Josimar Black é de José Bonifácio e conseguiu o título de campeão mundial no levantamento terra raw, na categoria máster I e nós da Confederação iremos homenageá-lo”, informa o presidente.

Ramos também é campeão mundial 2018, mas por fazer parte da organização não será homenageado em Catanduva.

Na próxima semana, dia 22, Ramos participará do Campeonato Mundial – etapa Brasil, no Rio de Janeiro.

“Vamos tentar conquistar outro título para nossa Catanduva”, aponta Ramos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local