Cerca de 1.000 vagas estão abertas para várias modalidades esportivas. Quem optou começar o ano praticando alguma atividade física não será por falta de dinheiro que deixará de praticar. Pois as aulas são gratuitas, oferecidas pela Secretaria de Esportes de Catanduva (Smelt). É preciso só ter força de vontade para participar. As inscrições começam amanhã (7), das 8 às 17 horas, nos respectivos Conjuntos Esportivos.

São atividades do infantil ao adulto: atletismo, judô, karatê, jiu-jitsu, basquete, vôlei adulto e infantil, taekwondo, yoga, tênis, alongamento, zumba, funcional, aero boxe, futsal, futebol, fight mix, caminhada, voleibol adaptado, natação, hidroginástica, condicionamento físico, alongamento, ginástica rítmica e artística e, xadrez.

Para garantir a vaga, o candidato ou o responsável deve comparecer a uma das unidades com o comprovante de residência, cópia do RG e atestado médico (que é valido por um ano). As vagas são limitadas, conforme a disponibilidade do curso.

Os horários dos cursos e os dias da semana devem ser consultados nas secretarias dos núcleos esportivos: Anuar Pachá, João Crippa, Professora Elba Reny Francischeli e José Manoel Bota.

O Conjunto Esportivo Anuar Pachá está localizado na rua Rebouças, nº 55, no Parque Iracema. O telefone é (17) 3523-4314. O Conjunto Esportivo João Crippa (Clubinho) fica na rua Colina, nº 65, São Francisco. O telefone: 3525-0896. O Conjunto Esportivo José Manoel Bota está localizado na rua Guariba, nº 885, Parque Glória III. O telefone é (17) 3521-4895. Já o Ginásio de Esportes Prof.ª Elba Reny Francischelli está localizado na rua João Chimello, nº 720, Gavioli. O telefone é (17) 3525-0907.

As atividades terão início na próxima semana, no dia 14 de janeiro.

Karla Sibro

Da Reportagem Local