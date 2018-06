Vendas de Ingressos Para o FIT Rio Preto Começam Nesta Sexta

A venda de ingressos para a 18.ª edição do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto) começa nesta sexta-feira, dia 22. O público poderá comprar os ingressos pela internet, no site oficial do festival (www.fitriopreto.com.br) a partir das 16h ou, presencialmente, na bilheteria do Sesc Rio Preto e demais unidades do Sesc São Paulo, à partir das 18h. O FIT Rio Preto 2018 será realizado do dia 5 a 14 de julho, com 23 obras, nacionais e

Para a compra online, a venda é limitada a dois ingressos por pessoa para cada sessão. É necessário ter cadastro no Portal do Sesc para realizar a efetivação. O pagamento deve ser realizado com cartão de crédito e poderá ser retirado na bilheteria de qualquer unidade do Sesc São Paulo, até um dia antes da atração, mediante a apresentação de um documento oficial.

Já para a compra presencial, os ingressos estarão disponíveis a partir das 18h desta sexta, dia 22, na bilheteria do Sesc e poderão ser pagos e retirados na hora. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou em cartão de crédito ou débito. O horário de funcionamento da bilheteria da unidade de Rio Preto é de terças a sextas, das 13h15 às 21h30; sábados, domingos e feriados, das 9h45 às 18h30.

Os ingressos para os espetáculos Adulto (Nacional e Internacional) custam R$ 15, a inteira. Aposentados, pessoas com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública pagam R$7,50; já trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes, classe teatral rio-pretense credenciada e participantes do FIT Rio Preto 2018, com crachá de identificação, pagam R$ 5.

Na categoria para todos os públicos, os espetáculos Eufonia e L’Après-Midi d’un Foehn- Version 1 terão ingressos gratuitos para crianças de até 12 anos, que poderão ser retirados antecipadamente na bilheteria FIT (Sesc Rio Preto). Para os demais interessados, o valor da entrada é de R$10 a inteira; aposentados, pessoas com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública, R$7,50; trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes, classe teatral rio-pretense credenciada e participantes do FIT Rio Preto 2018 com crachá de identificação, R$ 5. Devido à gratuidade para as crianças, os ingressos para estes espetáculos não terão venda online.

Atrações gratuitas

Na categoria para todos os públicos, os espetáculos Gagá e Chapeuzinho Vermelho, que serão apresentados no Teatro Paulo Moura, terão entrada gratuita. Os ingressos deverão ser retirados 60 minutos antes do espetáculo, no local da apresentação.

O FIT Rio Preto também oferece outras obras com entrada gratuita. São elas: Chá das Almas Carbonizadas (80 ingressos cada sessão), Ter Histórias Para Contar (80 ingressos cada sessão), Cabaret Macchina (200 ingressos cada sessão), Cérebro de Elefante (150 ingressos cada sessão) e Ensaio para Galeria (40 ingressos por sessão). Os ingressos serão distribuídos 60 minutos antes do início das sessões, nos locais de apresentação. As obras Puto! e Corpo/Lentes também são gratuitas e serão apresentadas dentro da programação do Graneleiro – ponto de encontro do FIT, localizado no Complexo Swift. O espaço tem capacidade para 800 pessoas por noite e a retirada de ingressos é no local, uma hora antes do início das apresentações. Além das duas obras que integram o Cena Rio Preto, o Graneleiro terá outras 28 atrações em oito noites.

O FIT Rio Preto terá ainda, mais dois espetáculos: Todo Lo Que Esta a Mi Lado e Caliban – A Tempestade de Augusto Boal que terão apresentações gratuitas de rua. Confira dias e horários na programação completa do FIT Rio Preto 2018 que pode ser acessada no site fitriopreto.com.br ou pela fanpage FIT Rio Preto no Facebook. Mais informações sobre vendas de ingressos pelo (17) 3218-8282. O Sesc Rio Preto fica na avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1333, Chácara Municipal. Outras informações sobre o FIT no (17)32251792. Rumo ao cinquentenário, o FIT completa 49 anos de história em 2018, sendo esta a 18ª edição internacional. Realizado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e pelo Sesc São Paulo, o festival traz peças teatrais de vários gêneros, ações formativas e um ponto de encontro com intervenções e performances que unem diversas linguagens.

Da Reportagem Local