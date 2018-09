Últimos Dias de Inscrições Para As Oficinas do Festival de Teatro

Sexta-feira (21) é o prazo final para crianças e jovens se inscreverem nas oficinas culturais que contemplam a programação do 19º Festival de Teatro de Catanduva. Os workshops serão ministrados por profissionais renomados dentro do universo teatral. Os interessados em participar devem comparecer pessoalmente na Estação Cultura ou entrar em contato pelo telefone (17) 3531-5100.

Ao todo, serão três atividades de formação. Já neste final de semana, nos dias 22 e 23, o ator, músico e artista circense Ronaldo Làmppi ministra a oficina “O Teatro do Oprimido ou Teatro Foro”. Làmppi, aluno de Augusto Boal, trará a introdução à prática e à poética do Teatro, à democratização dos meios de produção cultural como forma de expansão intelectual de seus participantes, além da propagação do Teatro do Oprimido, como meio da ativação e do fortalecimento da cidadania impulsionados pela expressão artística. As atividades serão das 14 às 17 horas.

Já nos dias 24 e 25, das 19 às 22 horas, haverá a oficina “Jogos Teatrais e Criação Cênica em Espaços não Convencionais”, com o ator e produtor Ronaldo Celeguini. A oficina busca o entendimento da cena como um jogo, propondo situações com pequenas regras. O que se segue é um jogo de improviso, sempre estimulando o participante a investigar as diversas possibilidades dentro de uma situação.

No próximo sábado (29), das 15 às 17 horas, tem a atividade formativa “Preparação Vocal para Atores”, com o diretor, ator e orientador de música Everton Gennari. A atividade irá contribuir com a construção musical e sensibilidade do participante e instrumentalizá-lo para projetos em sua área. O objetivo é focar os detalhes da voz falada ou cantada em busca de uma visão ampliada e uma reflexão da sonoridade e vocal.

O FESTIVAL

Instituído pela Lei 5.597/2014 o Festival de Teatro é uma mostra de apresentações de produções teatrais, de caráter não competitivo, e oferece atividades de formação artística como oficinas e workshops. Em 2018 a ação chega a sua 19º edição, oferecendo 10 espetáculos de linguagens teatrais diversas, além de três atividades de formação para a classe teatral. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente à população.

