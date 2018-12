Seis Projetos São Escolhidos Para Integrarem Programação do ‘Cultura no Bosque’ 2019

Seis projetos foram escolhidos para integrarem a programação do ‘Cultura no Bosque’ em 2019. Os selecionados participaram de um Edital – ‘Espetáculos e Intervenções Teatrais’, proposto pela Prefeitura de Catanduva. A grade da programação para o próximo ano já foi definida pelo setor e conta com oito espetáculos.

O projeto, que já se tornou tradição em Catanduva, é realizado sempre aos domingos durante as férias escolares, nos meses de janeiro e julho. De acordo com a Secretaria de Cultura, responsável pelas atividades, os projetos selecionados farão quatro apresentações distribuídas entre os dois recessos escolares.

‘O Fim do Recreio’, ‘As Cores de Rosa’, ‘O Menino de Todas as Cores’, ‘Rita e a Pipa’, ‘O Palhacinho Branco’, ‘Caça à Magia no Bosque’, ‘Ariano à La Carte’ e ‘Uma Floresta de Histórias’ são os espetáculos contemplados.

Além dos selecionados, também se apresentam os alunos dos cursos de teatro para crianças, teatro iniciante – adolescentes e adultos – e artes integradas do Programa de Oficinas Culturais da Estação Cultura.

“Os espetáculos e intervenções compõem uma grade diversa em temática e estética, promovendo de forma lúdica a reflexão e o estímulo do gosto pelas artes”, informou a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

As apresentações são sempre aos domingos, às 15 horas, mas o setor programou outra atração especial para a criançada. O projeto ‘Cultura Móvel’ também integra a programação e estará à espera dos participantes, a partir das 13h30. A iniciativa visa descentralizar as Oficinas Culturais, promovendo aulas de artes destinadas às crianças.

Todos os eventos são totalmente gratuitos. A ação é idealizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, e tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente.

Da Reportagem Local