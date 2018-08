Projeto Guri Prorroga Inscrições Para Alunos Na região

O Projeto Guri prorrogou as inscrições para alunos na região de São José do Rio Preto. Os interessados possuem até o dia 24 de agosto, próxima sexta-feira, para realizar a inscrição no polo que deseja estudar. As cidades mais próximas com polos do projeto são: Ibirá, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Santa Adélia e Urupês. Em toda a região de São José do Rio Preto, há mais de 400 vagas para os cursos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical.

Para realizar a matrícula é necessário ter entre 6 e 18 anos e comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, com os documentos: Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Os idealizadores do Projeto ressaltam que para participar não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

O Polo Ibirá está com 33 vagas para coral juvenil, iniciação musical, percussão, violão. Já o Polo Novo Horizonte possui 20 vagas para clarinete, eufônio, flauta transversal, percussão, trompete, viola, violino e violoncelo. O Polo Palmares Paulista oferece 16 vagas para coral infantil, percussão e violão. Em Santa Adélia, as vagas são para percussão e violão. E em Urupês, são oferecidas 22 vagas para os cursos de baixo elétrico, coral juvenil, guitarra elétrica e iniciação musical. Para informações sobre os cursos oferecidos no polo da cidade de interesse, endereço e horário de funcionamento, o interessado pode acessar o site www.projetoguri.org.br/matriculas.

SOBRE O PROJETO

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação CASA). Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria de Cultura que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 710 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

