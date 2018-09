Programação Cultural Contempla Jornada do Patrimônio e Festival de Teatro

Catanduva terá um mês recheado de ati­­vidades culturais em setembro. A programação di­vul­­gada pela Secretaria Mu­­ni­­cipal de Cultura contempla Mostras de Artes e Fotografia, Festival de Teatro e Jornada do Patrimônio. As atividades fa­­zem parte da agenda de co­­memoração aos 100 anos da Cidade Feitiço.

De acordo com as infor­mações divulgadas pelo setor, a agenda começa no dia 13, com abertura da Mostra de Ar­­tes Plásticas (Moarc) e do Concurso Fotográfico “Um olhar sobre Catanduva”. O e­­vento será na Pinacoteca João Nasser, a partir das 20 horas. Na ocasião, serão premiadas as melhores imagens da ci­­dade, fotografadas por ama­­dores.

Na sequência, nos dias 15 e 16, Catanduva integrará o projeto Jornada do Patrimônio Paulista, da Secretaria da Cul­­­­tura do Estado de São Paulo. A ação está em seu segundo ano e é coordenada pela Uni­­da­­de de Preservação do Patri­­mônio Histórico (UPPH). Na Cidade Feitiço, é realizada em conjunto com a Secretaria Mu­nicipal de Cultura.

“Abriremos à visitação monitorada a dois prédios: a Estação Cultura Deca Ruette e Pinacoteca. Ambos tombados e com valor histórico ines­ti­má­­vel. Nossa monitoria de vi­­sitas terá um formato diferen­­ciado e dinâmico. Serão ato­­res, caracterizados que recebe­­rão o público e, como arautos, os guiarão pelo espaço contan­­do de forma encenada as his­­tó­­rias relativas a eles”, disse a se­cretária.

Ainda de acordo com o se­­tor, o levantamento de infor­­ma­­ções para compor o texto dos atores está sendo feito pe­­lo historiador Thiago Baccane­lli. Além das visitas, estão pro­­gramadas aulas abertas e apresentações artísticas.

A partir do dia 22, a cidade vira palco do Festival de Tea­tro. Já em sua 19ª edição, o e­­vento contará com oficinas e peças encenadas em diversas localidades do município: Es­­tação Cultura, Praça da Ma­­triz, Centro Cultural, Praça da República e no Sesc. Além de Catanduva, se apresentarão gru­­pos de São Paulo, Birigui e Minas Gerais. Todas as ativi­­da­­des serão gratuitas.

“Será um mês de intensa pro­­gramação cultural contem­­plando artes plásticas, visuais, cênicas, além da participação iné­­dita na Jornada do Patri­­mô­­nio. As atividades são de­­sen­­­­volvidas em parceria, o que fortalece a relação com o estado, com instituições priva­­das e, principalmente, com os artistas da cidade”, disse a secretária de Cultura, Cris Ano­vazzi.

