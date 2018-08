Prefeitura Leva Batucada Pop Samba à Região do Solo Sagrado

O enredo do final da tarde de sábado, 25, será enveredado pelo samba e pagode do grupo Batucada Pop Samba – grupo musical de São Paulo que traz ainda, no repertório, a musicalidade da MPB e do sertanejo. A atração é gratuita e começa às 16 horas, no Teatro de Arena do Solo Sagrado, em frente ao Caic.

O Batucada Pop é constituído por músicos profissionais e experientes que buscam levar a plateia a uma experiência cultural e artística única, através da sonoridade e do swing proporcionados pelo show.

O evento é uma promoção do Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do Estado que busca difundir a cultura. Seu desenvolvimento ocorre por meio de espetáculos em diversas linguagens artísticas em cidades do interior e litoral, atuando na formação de público e no acesso da população à diversidade artística.

O programa é executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA), numa parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e os municípios paulistas. Cada cidade recebe uma atração por mês. Em Catanduva, o evento é realizado em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Da Reportagem local