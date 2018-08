Prefeitura Abre Inscrições Para Oficina Musical ‘Caminhos Sonoros’

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza entre os dias 11 e 12 de agosto, a oficina “Caminhos Sonoros – Um outro jeito de fazer música”, com o compositor e multi-instrumentista José Renato Gimenes.

A atividade integra a itinerância estadual do MIA – Festival de Música Instrumental de Araçatuba, do Governo do Estado de São Paulo, e foi viabilizada por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e a Organização Social de Cultura e Oficinas Culturais do Governo do Estado (Poeisis).

As inscrições são gratuitas e serão realizadas entre os dias 1 e 10 de agosto: das 9 às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas, aos sábados, na Divisão de Oficinas Culturais da Estação Cultura.

A atividade tem oito horas de duração e ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto, na Estação Cultura, das 14 às 18 horas e das 8 às 12 horas, respectivamente.

A oficina é aberta a músicos e não músicos. O objetivo é explorar os diálogos musicais entre as mais diversas possibilidades sonoras de instrumentos musicais (acústicos, eletroacústicos, étnicos e eletrônicos) e outros objetos que possibilitem sonoridades (vasos, canos, chaves, garrafas e muitas outras coisas).

O participante deverá levar instrumento ou objeto que possibilite sonoridade de sua preferência. A atividade é indicada para pessoas acima de 16 anos.

Currículo

Zé Renato Gimenes é compositor e multi-instrumentista. Em sua trajetória, integrou o Duoportal, com Gustavo Barbosa Lima, participou da trilha sonora do filme “Bicho de Sete Cabeças” e tocou com nomes consagrados como Fagner, Milton Nascimento, Geraldo Azevedo e André Abujamra. Atualmente, mantém o Ateliê Musical Zé Renato.

