A vida e obra de Cecília Meireles inspira espetáculo em Catanduva. A peça “A menina na janela” acontece hoje, as 10h30, no Sesc Catanduva e pretende ser opção de lazer e entretenimento para a criançada e toda a família. O espetáculo é grátis, aberto a todo tipo de público.

A mostra da Cia da Casa Amarela apresenta a pequena menina em seu quarto de dormir, cercada pelos livros de sua falecida mãe. Porém, como ela ainda não sabe ler, finge que lê e cria histórias que nascem de seu contato com o mundo exterior através da janela. Poético, delicado e sensível, a trama nos remete às lembranças da infância criativa da autora, que transforma qualquer coisa ou objeto em brinquedo e aventuras.

E neste feriado, 9, a diversão também é garantida com o espetáculo circense No Picadeiro, Fiorella Desequilibrada, com a Cia. Suno. A palhaça Fiorella apresenta as várias possibilidades de equilibrismo através da apresentação de números de rola-rola, chicote, acrobacias e equilíbrio de cadeiras. Para aumentar o desafio e a tensão do público, ela realiza suas habilidades equilibrando objetos em diversas partes do corpo. Neste espetáculo, tudo pode ser equilibrado ou desequilibrado. A apresentação também é gratuita, marcada para as 10h30 no Sesc Catanduva.

SERVIÇO

O Sesc está localizado na Praça Felício Tonello, 228 na Vila Rodrigues. Outras informações pelo telefone (17) 3524-9200

Da Reportagem Local