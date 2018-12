‘Núcleo Esporos’ Traz Contação de Histórias Neste Domingo

O ‘Núcleo Esporos’ traz mais uma contação de histórias neste domingo (30). Desta vez, a trupe encena “Histórias de Curumins, Ibejis e Guris”, no Sesc Catanduva. A sessão está marcada para às 10h30. A atividade é gratuita, porém os interessados precisam fazer a inscrição no local da atividade. A orientação é que os pais acompanhem as crianças até o local.

“As crianças são as personagens principais de muitas histórias, elas salvam a aldeia, deixam as mães de cabelos em pé. Estão sempre divertindo todo mundo com sua liberdade, inocência, esperteza e brincadeiras”, comenta o grupo.

Além desta, o Sesc também terá, a partir das 11h30, uma atividade inspirada em brincadeira popular. “Minha Jangada Vai Sair Pro Mar” resgata a brincadeira popular “bola no lençol”, adaptando-a e transformando-a em uma brincadeira cantada, inspirada na peça “Por uma estrela”, da Cia. Truks, e na canção “Suíte do Pescador”, de Dorival Caymmi.

Juntamente a este enredo, busca-se confeccionar com as crianças o seu próprio brinquedo. Através de retalhos de tecidos e de papéis coloridos, um convite à criação de seu próprio “mar” e de suas jangadas amarradas com a aprendizagem da dobradura de barquinhos de papel.

A atividade será ministrada por Camila Senhorini, pedagoga pela USP Ribeirão Preto, especialista em Arte-Educação pela DB Consultoria Educacional, professora da educação infantil, de capoeira infantil, e contadora de histórias. Para participar, não é necessário fazer inscrição, mas é preciso que a criança esteja acompanhada de um adulto responsável.

SERVIÇO

As atividades para as crianças no Sesc começam a partir das 10h30. Todas são gratuitas. O Sesc está localizado na Praça Felício Tonello, nº 228.

Da Reportagem Local