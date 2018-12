‘Metrópolis Combo Jazz’ Faz Apresentação Em Catanduva Nesta Sexta

Diretamente de São José do Rio Preto, o ‘Metrópolis Combo Jazz’ se apresenta em Catanduva na noite desta sexta-feira (14). O evento faz parte das atrações culturais do ‘Natal do Centenário’. A apresentação começa às 20 horas, na Praça da Matriz e é aberta ao público. Pelo ‘Natal do Centenário’, diversos grupos já mostraram seus trabalhos à população de Catanduva e de toda a região.

Para esta apresentação, o grupo musical preparou um repertório composto por melodias natalinas conhecidas mundialmente. Em um estilo diferenciado, elas foram adaptadas aos ritmos da soul music e do Rhythm and blues(R&B).

A Metrópolis conta com cinco sopros: um sax tenor (Peterson Danese), um sax alto (Marcos Doti), dois trombones (Dejair Rodolfi e Gustavo Camargo) e um trompete (Ilson Ribeiro da Silva). A formação ainda traz contrabaixo (João Pazzini), piano (Luiz Carlos Ribeiro) e bateria (Tânis Sarckis).

A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura. De acordo com a programação divulgada pelo setor, o calendário natalino ainda conta com a Maratona “Meu Pai… é o Papai Noel”, o Trenó, e a Casa do Papai Noel, nas Praças da Matriz e da República, respectivamente. Todas essas atividades são realizadas em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

A programação completa do ‘Natal do Centenário’ está no site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br. As atrações são gratuitas e abertas à comunidade.

Da Reportagem Local