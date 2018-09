Literatura de Cordel É Tema De Espetáculo Em Catanduva

Literatura de Cordel é o tema do espetáculo desta sexta-feira (28) em Catanduva. O grupo Flor de Chita apresenta, pela programação do 19º Festival de Teatro, o espetáculo “Cordel do Amor Sem Fim”. A apresentação está marcada para às 20h, na Estação Cultura. A entrada é gratuita, porém os lugares são limitados. Os interessados devem retirar os ingressos com pelo menos uma hora de antecedência no local. A classificação indicativa é 14 anos.

“Cordel do Amor Sem Fim” retrata a história de três irmãs que vivem em Carinhanha, na Bahia. A família feminina vê sua rotina mudada quando a irmã mais nova, Teresa, se apaixona por um viajante e transforma a vida de todos em uma infindável espera. Com personagens distintos, o texto fala sobre diversas formas de lidar com o amor e com o tempo.

A montagem do grupo traz uma proposta intimista de encenação que pretende envolver os espectadores. “O espetáculo traz personagens muito diferentes entre si, com um texto leve e que retrata as diversas formas que as pessoas podem lidar com o amor e o tempo”, ressalta o Grupo Flor de Chita.

No elenco estão Lery Ribeiro, Lucas Alves, Maiara, Rafael Jorda e Yara Santos. A parte musical fica por conta de Débora Santos e Sula Oco.

A realização do 19º Festival de Teatro é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o apoio do Sesc e Poiesis – Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes. A programação completa está disponível no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br) e segue até o dia 30.

