‘Jornal Bardosal’ e ‘Rita e a Pipa’ Encerram 19º Festival de Teatro de Catanduva

Depois de vários dias de muito lazer e cultura em Catanduva, o 19º Festival de Teatro termina neste domingo (29). A programação é encerrada com dois espetáculos abertos ao público no Centro Cultural: “Jornal Bardosal” e “Rita e a Pipa”. O primeiro será ás 15h, e o segundo às 20h. Os interessados devem retirar os ingressos com pelo menos uma hora de antecedência do espetáculo, no local.

Em “Jornal Bardosal”, o improviso é o que toma conta da peça. Os atores Alex Neves, Lucas Dias, Lucas Paschoal e Igor de Mello apresentam um jornal inusitado e engraçado, com matérias e reportagens que a plateia sempre imaginou na TV, criadas na hora, a partir de temas e desafios sugeridos pelo público. Com humor e muita diversão, os atores envolvem a plateia e promovem a interatividade entre eles.

Já em “Rita e a Pipa”, a linguagem nordestina, baseada no universo do escritor Ariano Suassuna é o que merece destaque. O espetáculo conta a história de João Cabrabão e sua filha, Rita Cabrita. Desiludida, a menina resolve não ter mais nenhum tipo de sentimento por medo de sofrer. Imediatamente, o pai faz uma pipa e pede que a menina escreva todos os sentimentos nela. A pipa voa alto e leva, consigo, todos os sentimentos embora. Porém, não demora para que Rita perceba que cada um deles eram importantes para a sua vida e é aí que começa um emocionante jornada.

Com texto e direção de Rafael Back, o elenco é composto ainda por Carol Oliveira, Celso Henrique Zukovski e Vânia Santos. O cenário é da artista Ana Vano, com arranjo musical de Eduardo Souza, Álvaro Marchi e Heberty Théo.

O FESTIVAL

O Festival de Teatro é uma mostra de apresentações de produções teatrais, de caráter não competitivo, e ofereceu, do dia 22 ao dia 30, atividades de formação artística como oficinas e workshops. Em 2018 a ação chegou a sua 19º edição, oferecendo 10 espetáculos de linguagens teatrais diversas, além de três atividades de formação para a classe teatral. A realização do 19º Festival de Teatro é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e teve o apoio do Sesc e Poiesis – Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes.

Da Reportagem Local