‘Jornada do Patrimônio’ Atrai 180 Pessoas Em Catanduva

A “Jornada do Patrimônio” atraiu 180 pessoas em Catanduva. As atividades aconteceram no último final de semana e contemplaram visita monitorada a dois prédios públicos, o Castelinho e a Estação Cultura. O evento atraiu crianças, adolescentes, jovens, adultos, até a terceira idade, e atingiu o objetivo: levar a história dos locais que funcionam como patrimônio histórico municipal a público. A informação é da Prefeitura de Catanduva, repassada pela Secretaria Municipal de Cultura à reportagem de O Regional.

“A atividade atingiu as expectativas e a receptiva do público no formato proposto para visitação, com encenação e trilha sonora executada ao vivo que proporcionaram maior interesse, entendimento e dinâmica na participação dos visitantes”, afirmou Cris Anovazzi, secretária de cultura do município.

Pelo bom resultado obtido, o setor anunciou uma novidade. A partir de outubro, a Secretaria fará um projeto contínuo de visitação em ambos os locais, com condução de atores que abordarão, de maneira lúdica e divertida, a história dos patrimônios. O projeto será aberto para agendamento, nas datas e horários de interesse do requerente.

A “Jornada do Patrimônio” foi inédita no município, um dos 42 escolhidos para participar da ação neste ano. A coordenação do projeto é da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, a UPPH, com execução da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A ação tem apoio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Ainda neste mês, Catanduva será prestigiada pela “Oficina do Patrimônio”, que atende a programação da Jornada. O workshop acontecerá no dia 29 e será ministrado pelo diretor técnico da UPPH, Elizeu Marcos Franco, na Estação Cultura. As inscrições serão abertas em breve. A atividade é gratuita.

Da Reportagem local