Inscrições Para Concurso Fotográfico De Catanduva São Prorrogadas

O concurso de fotografia “Um Olhar Sobre Catanduva” teve suas inscrições prorrogadas para a próxima quarta-feira, dia 1º de agosto. Para efetivar a participação e concorrer a prêmios em dinheiro e troféu, os inscritos devem participar com fotografias inéditas – nunca antes publicadas em outro concurso.

As imagens fotografadas farão parte de uma exposição a ser realizada em comemoração ao Centenário da cidade, de 9 a 31 de agosto, e integrarão o acervo do município. O concurso visa homenagear os 100 anos da fundação de Catanduva e, ao mesmo tempo, revela o talento de fotógrafos amadores.

Os interessados podem participar somente com fotos de arquitetura ou expressões artísticas do município. A ação é realizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura e, conforme regulamento, o primeiro, segundo e terceiro lugares receberão premiação em dinheiro, de R$ 600, R$ 500 e R$ 400, respectivamente.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Pinacoteca Municipal João Nasser. O regulamento completo está no site da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br). Informações pelo telefone (17) 3522-4815.

Da Reportagem Local