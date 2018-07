Grupo Flor de Chita Encena Espetáculo No Bosque Municipal

A criançada tem diversão garantida neste domingo (22). O Grupo Flor de Chita encena o espetáculo “En-Cantos de Uma Cidade Feitiço” no Zoológico Municipal, a partir das 15h. Antes, às 14h, haverá uma oficina de xilogravura com carimbo com o Grupo Cabrabão. O evento é gratuito e aberto ao público.

O espetáculo traz as memórias e histórias de Catanduva traduzidas em canções e causos protagonizados por personagens da cultura popular da cidade. A trilha sonora é original, com composições de Joãozinho da Vila. A apresentação tem direção geral de Lucas Alves. No elenco, Débora Santos, Lery Ribeiro, Lucas Alves, Rafael Jorda, Sula Ocon e Yara Santos.

Além da apresentação e oficinas, o projeto conta com uma biblioteca itinerante com leitura induzida, por meio do Projeto ‘Cultura Móvel’ das Oficinas Culturais da Estação Cultura.

A programação faz parte do projeto “Cultura no Bosque”, da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo desenvolver atividades voltadas ao público infantil no mês das férias. O projeto é contemplado pelo Edital de Incentivo Às Artes, do Fundo Municipal de Cultura.

“Ao mesmo tempo em que incentivamos a cultura e o aprendizado entre as crianças, temos a oportunidade de valorizar e contribuir com os grupos de teatro do município”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

A programação segue até o próximo domingo (29), quando o Grupo Cabrabão encenará o espetáculo “Só para Cabritos”. Neste dia, haverá oficina de pintura em tela.

Todas as atividades são gratuitas e os materiais necessários são oferecidos pela Secretaria de Cultura.

SERVIÇO

As apresentações serão no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, ás 15h. As oficinas antecedem a apresentação, das 14h às 15h. Outras informações pelo telefone: (17) 3531-5100.

Da Reportagem Local