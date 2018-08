Grupo Cabrabão Se Apresenta Amanhã em Paraíso

Paraíso e região tem diversão garantida nesta quarta-feira (8). O motivo é o que o Grupo Cabrabão de Cultura Popular se apresenta em Paraíso. O espetáculo está marcado para as 20h, na Praça da Matriz e é gratuito. A apresentação faz parte da agenda de comemorações aos 85 anos da cidade.

O espetáculo apresentado pelo Grupo será “Só para Cabritos”, que conta a história de João Cabrabão, um nordestino sonhador que acabou de comprar uma Kombi e idealiza viajar pelo país com sua filha Rita e seu amigo Chico. No meio do trajeto, o veículo começa a apresentar alguns problemas e eles precisam parar e sair à procura de ajuda para seguir viagem. É nesse momento que surge Severina, uma mulher deixada pelo circo que precisa convencer o Cabrabão a se unir à trupe e seguir viagem com eles. No elenco estão Rafael Back, Vânia Santos, Celso Henrique e Carol Oliveira. Os músicos são Eduardo Souza e Heberty Theo. O figurino é Vânia Santos e a direção geral é assinada por Rafael Back. O espetáculo acompanha um repertório de xotes e xaxados, com trilha sonora ao vivo. A apresentação é livre para todas as idades. A ação é da Prefeitura Municipal de Paraíso por meio da Secretaria de Cultura.

“Convidem a família, os amigos e venham prestigiar nossa apresentação, além de comemorar o aniversário dessa cidade tão acolhedora. Agradecemos a oportunidade de fazer parte desse evento e esperamos todos. Venham que é gratuito”, reforçou o convite a integrante do Cabrabão Carol Oliveira.

Da Reportagem local