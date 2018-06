FIT Seleciona Cinco Participantes Para Exercitar a Escrita Crítica

O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto) vai selecionar cinco pessoas do público para participarem da ação formativa “Crítica do Comum”. A ação é direcionada ao espectador interessado em ampliar seu conhecimento sobre as artes cênicas e busca aguçar o olhar crítico do chamado “espectador comum”.

Podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos, sem limite máximo de idade. Os interessados devem enviar carta de interesse para o e-mail fit@fitriopreto.com.br até o dia 29 de junho, próxima sexta-feira, dizendo o porquê gostariam de participar dessa ação.

Os selecionados irão realizar aproximações críticas de três espetáculos da programação do festival, sob a coordenação da jornalista e crítica Beth Néspoli. São eles: “Romeu e Julieta – Obra Atentado em Homenagem Aos Que Morreram Lutando”, do Heterônimos Coletivos de Teatro (São Paulo/SP); “Duet for One”, da Reetta Honkakoski Company (Finlândia); e “Chapeuzinho Vermelho”, parceria do Projeto Gompa e Rococó Produções (Porto Alegre/RS).

A ação será dividida em três etapas: I) encontros com os grupos, em que poderão conversar sobre a obra, seu processo de construção e referências sobre a montagem teatral que será o foco da produção crítica; II) fruição – quando os selecionados assistem ao espetáculo; III) elaboração – quando um texto crítico será construído coletivamente pelos participantes.

Os selecionados deverão ter disponibilidade nas seguintes datas e horários: 6/07, sexta, 14h às 15h; 7/07, sábado, 21h30 às 23h; 8/07, domingo, 9h às 12h; 9/07, segunda, 14h às 15h; 10/07, terça, 21h30 às 22h30; 11/07, quarta, 9h às 12h; 13/07, sexta, 9h às 10h; 13/07, sexta, 15h às 16h; 14/07, sábado, 9h às 12h. Em 2018, o FIT Rio Preto completa 49 anos de história, sendo esta a 18ª edição internacional. Realizado pela Prefeitura de Rio Preto e pelo Sesc São Paulo, o festival será de 5 a 14 de julho. A programação completa está disponível no site fitriopreto.com.br.

Currículo

Beth Néspoli, quem vai coordenar a atividade, é jornalista, crítica e doutora em artes cênicas pela USP. Edita o site Teatrojornal – Leituras de Cena. Tem artigos publicados nas revistas “Cult” e no livro “O ato do espectador” (Hucitec, 2017). Durante 15 anos atuou como repórter e crítica no jornal “O Estado de S.Paulo”. Foi jurada dos prêmios Governador do Estado de São Paulo, Shell e Prêmio Itaú Cultural 30 anos.

Da Reportagem Local