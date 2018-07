Filme “Eles vivem” É Atração De Mostra de Cinema e Cine Debate Deste Sábado

O filme “Eles Vivem” é atração do mostra de cinema deste sábado (21). A apresentação encerra o “Mostra de Cinema Clássicos Sci-Fi – uma Jornada de Quatro Décadas pelo Fantástico Mundo dos Filmes B de Ficção Científica” e será no auditório do Senac Catanduva a partir das 14h15. O evento é gratuito e aberto ao público.

A mostra é promovida pelo Sesc Catanduva, em parceira com o Senac e o Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes Catanduva). Composta por filmes raros em exibição, “Eles Vivem” integra a programação do Cine Debate 2018, do Imes. As sessões são conduzidas pelo jornalista, crítico de cinema e professor do Imes, Felipe Brida.

O filme conta a história de um operário, Nada (Roddy Piper), que descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra, controlando os humanos através de propagandas subliminares. Reúne então um grupo de pessoas para eliminar este mal.

“O Mostra reuniu dezenas de pessoas nas últimas duas semanas. Foram exibidos filmes restaurados pela Versátil que é uma distribuidora e são filmes das décadas de 50, 60, 70 e 80, por isso quatro décadas”, explicou Brida.

O filme “Eles Vivem” será exibido no Senac Catanduva, localizado na Rua Santos, 300, na Vila Rodrigues. O telefone para mais informações é (17) 3311-4650. A entrada é gratuita.

Da Reportagem Local