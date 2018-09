Festival de Corais de Catanduva Tem Inicio Hoje

A quinta edição do Festival de Corais de Catanduva (FESCC) tem início hoje (5). A abertura oficial do evento será no Centro Cultural Édie José Frey, com credenciamento, entrega de material e workshops para inscritos. Ao todo, serão quatro dias de atividades com ensaios abertos e apresentações para a população. Realizado pelo Conservatório Santa Cecília, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, o evento teve aprovação do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Este primeiro dia é voltado aos workshops de aperfeiçoamento, destinados a alunos e interessados em aulas de canto e coral. A programação contempla oficinas de Percussão Corporal e Movimentação Cênica; Técnica Vocal para Coral Infantil, Coral Juvenil e Coral Adulto; Laboratório Coral e outras atividades. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Cultura, são 350 pessoas inscritas, de vários estados.

Dentre os nomes que estarão no FESCC, encarregados pelo ensino teórico e prático dos participantes estão Eduar­­do Lakschevitz, Patrícia Costa, Eduardo Fernandes, Juliana Ripke e Danilo Fre­­­­derico.

“O Festival de Corais já se tornou tradição e tem cresci­­­­­­­do a cada ano, agora com abrangência nacional. Recebe­remos mestres de re­­­­­no­­­me que capacitarão estudantes e aperfeiçoarão profissionais não somente da cidade, mas de outros estados, co­­­­­­mo Rio de Janeiro, Rio Gran­­­­de do Sul e Paraná, que tam­­­­­bém participarão das ativida­­­­­­­­des”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Nesta sexta-feira (7), feriado, os participantes do FESCC farão um ensaio abert­o e a apresentação do Concerto Final será no dia 8, no Clube de Tênis Catanduva. Ambos os eventos são abertos ao público, com entrada gratuita.

Da Reportagem Local