FESCC Traz Roda de Conversa Aberta ao Público Com Profissionais da Música

O 5º Festival de Corais de Catanduva (FESCC) traz, hoje (6), uma roda de conversa aberta ao público com profissionais convidados. Eduardo Lakschevitz, Patrícia Costa, Eduardo Fernandes, Juliana Ripke e Danilo Frederico comandam o debate. Marcado para as 20h30, no Centro Cultural, o tema é “Reflexões sobre o cenário coral”. Todos estão convidados a participar. A entrada é gratuita.

O Festival teve inicio ontem (5), quando regentes, professores e estudantes de música participaram de workshops de aperfeiçoamento. A programação segue até o dia 8, data escolhida para o grande concerto final. De acordo com a equipe organizadora, neste ano o concerto contará com 320 vozes cantando um repertório único. “É um momento especial, quando crianças, jovens e adultos cantam todos juntos. Serão 14 músicas, em uma apresentação única e emocionante. Vale a pena conferir e se encantar com o canto coral”, ressalta Marcela Milani, coordenadora do FESCC.

O Concerto Final é gratuito e está marcado para às 19h30, no Clube de Tênis Catanduva. Os convites podem ser retirados até sábado na sede do Clube. “Aproveito para estender o convite a toda população, para que venham prestigiar esse evento tão bonito, aprender mais sobre o canto coral e incentivar a cultura brasileira. É uma oportunidade de vivenciar algo diferente, feito em Catanduva e para o Brasil. Esperamos vocês”, completa.

SOBRE O FESTIVAL

Realizado pelo Conservatório Santa Cecilia e pelo Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Catanduva e Secretaria da Cultura, o FESCC tem como objetivo proporcionar aos regentes, professores e estudantes de música de todo Brasil dias de imersão em novos conceitos e troca de conhecimento, assim como promover a integração com crianças e jovens formando um grande coro que se apresenta com um repertório único no último dia de festival. “A partir de um sonho de trazer cultura de qualidade para o interior de São Paulo, surgiu o projeto do Festival de Corais de Catanduva. E estamos muito satisfeitas com o alcance que este projeto está tendo nesta quinta edição. Estamos recebendo corais e profissionais de vários estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, entre outros. É muito gratificante fazer parte desta iniciativa que busca promover a cultura e, principalmente, o canto coral”, destaca a coordenadora do FESCC.

