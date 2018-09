Espetáculos ‘Cora, Doce Poesia’ e ‘Um Outro Lugar’ São Os Destaques Para Este Domingo

Dois espetáculos são destaques para este domingo (23), “Cora, Doce Poesia”, do Núcleo Caboclinhas, e “Um Outro Lugar”, da Cia da Casa Amarela. O primeiro será no Sesc, às 10h30. O segundo, às 20 horas no Centro Cultural. Todos estão convidados a participar. As entradas são gratuitas, porém os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência do espetáculo, no local.

“Cora, Doce Poesia” é inspirado na poetisa goiana Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas. A trajetória de sua vida, desde a infância até sua velhice é contada e cantada com muito lirismo, muita música e muita poesia pelas atrizes do Núcleo Caboclinhas. A vida simples, os versos, as flores, os doces e as lições de vida de Cora Coralina estão impressos nesta singela homenagem.

“Um Outro Lugar” conta a história de dois personagens, vindo de lugares diferentes e distantes, que encontram-se num outro lugar. De personalidades diferentes e opostas, precisam adaptar-se e sobreviverem juntos. Em comum, precisam compartilhar um poço, única fonte de vida naquele lugar, em meio à guerra e as aflições do mundo moderno. É um espetáculo sensorial, sem textos, com linguagem corporal onde gestos, olhares, respiração envolvem os personagens e provocam diferentes sensações na plateia.

As exibições contemplam a programação do 19º Festival de Teatro de Catanduva, cuja programação segue até o dia 30 de setembro. A programação completa e ficha técnica das apresentações podem ser consultadas no site da Prefeitura de Catanduva, no endereço www.catanduva.sp.gov.br.

SERVIÇO

O espetáculo “Cora, Doce Poesia” será às 10h30, no Sesc Catanduva, localizado na Praça Felício Tonello, 228. “Um Outro Lugar” às 20h será no Centro Cultural, localizado na avenida São Domingos, 880. Ambos têm entrada gratuita.

Da Reportagem Local