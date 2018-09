Espetáculo ‘Resmunga, o Bufão’ Abre Programação do 19º Festival de Teatro

O 19º Festival de Teatro de Catanduva tem início hoje (22) com o espetáculo “Resmunga, o Bufão”, da Usina Dramática. A exibição está marcada para às 20 horas, no Centro Cultural e será aberta ao público. Os interessados precisam retirar os ingressos no local, com pelo menos uma hora de antecedência do espetáculo.

“Resmunga, o Bufão” já foi apresentado em 42 cidades de nove estados. O espetáculo mistura, música, circo, teatro e sarau poético com o ator e músico Ronaldo Làmppi.

Resmunga quase não fala, pronuncia confusamente e geralmente com rabugice. Encara, debocha, se delicia, se atreve, desbanca e aponta o seu lado mais ridículo. A plateia em um sorriso enviesado se espanta. Alguém se levanta. Alguns, ainda que apreensivos, se deleitam. Outros querem ver o circo pegar fogo. E mais um ato, e outro ato, alvoroço e entusiasmo.

A 19ª edição do Festival de Teatro traz ainda três atividades formativas para artistas. A primeira delas tem inicio às 14 horas na Estação Cultura. A Oficina ‘O Teatro do Oprimido ou Teatro Foro’, com Lamppi, traz introdução à prática e à poética do teatro, à democratização dos meios de produção cultural, como forma de expansão intelectual de seus participantes; além da propagação do Teatro do Oprimido como meio da ativação e do democrático fortalecimento da cidadania, impulsionado pela expressão artística.

A realização do 19º Festival de Teatro de Catanduva é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o apoio do Sesc e da Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes (Poiesis). De acordo com o calendário divulgado pelo setor, serão dez espetáculos de linguagens teatrais diversas, inclusive com companhias e grupos de outras cidades. A programação completa e ficha técnica das apresentações podem ser consultadas no site da Prefeitura de Catanduva, no endereço www.catanduva.sp.gov.br. Todas as exibições são gratuitas.

Da Reportagem Local